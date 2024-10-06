Тіна Кароль розкрила, яких правил у харчуванні та спорті дотримується для стрункої фігури

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свої щоденні корисні звички, які допомагають їй тримати себе в формі.

Співачка у своєму фотоблогу назвала декілька порад. Зокрема, вона зазначила, що кожного дня присвячує час спорту – йозі, скакалці, планці. Ба більше, один раз на тиждень Тіна здає нормативи.

"Тренування щодня. Буває й по два рази на день. Що саме роблю? Не тільки йога. Скакалка – почніть з хвилини. Я починала з невеликого результату, а зараз стрибаю 40 хвилин. Це роблю тричі на тиждень, а от йога – щодня. Щовівторка я здаю нормативи різного характеру. Це і біг, і відтискання, і прес. Також є така практика дуже важлива – планка, яку роблю через день. Для фану це від 10 до 16 хвилин. А коли я хочу ставити рекорд, то трішечки готуюсь до цього, не перевантажую руки. У мене немає такого затятого, що я хочу зробити більше, але так от раз на місяць, раз на два місяці годинку у планці – це ідеально. Тому що вона підтягує тобі все тіло, це тонус", - розповіла зірка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Також знаменитість наголосила на правильності харчування. Кароль пояснила, що харчується за спеціальною схемою, яка дозволяє контролювати рівень цукру в крові. До речі, виконавиця не приховує, що дуже полюбляє бездріжджовий хліб.

"Найголовніше, щоб ви контролювали рівень цукру у крові. Є продукти, які його сильно розганяють. Наприклад, ми зараз говоримо не за глікемічний індекс, а за інсуліновий. Якщо ви їсте гречку, вона по індексу вища, ніж ви би їли, наприклад, хліб. Тобто паста, хліб і все таке мучне без додавання цукру, бездріжджове, ви можете їсти в обід. А від рису ви погладшаєте швидше, ніж від хліба. А я дуже люблю хліб", - пояснила Тіна.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль вперше висловилася про приписаний їй роман із загадковим іноземним бізнесменом, який молодший за неї на 9 років.

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