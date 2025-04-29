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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1221
Час на прочитання
1 хв

Тіна Кароль розкрила два правила, які допомагають їй худнути: "20 років на дієті"

Артистка запевняє, що не звертається до апаратної косметології, а працює над тілом сама.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зробила заяву про використання ботоксу, поділилася секретом своєї стрункості.

За словами артистки, протягом усієї своєї музичної кар'єри вона ретельно слідкує за собою. Зокрема, працює з вагою та виглядом тіла. Кароль зізнається, що завжди була схильна до зайвої ваги, але побороти її допомогло два основних правила.

Так, після методу проб і помилок виконавиця прийшла до висновку, що тримати тіло в тонусі їй допомагає аштанга-йога та звичайна скакалка. Тож у щоденній рутині зірки обов'язково знаходиться час для асан на фітнес-килимку та стрибків. До того ж Тіна не приховує, що протягом 20-річної кар'єри стежить за збалансованим раціоном.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

"На жодні апаратні процедури обличчя чи тіла я не ходжу. Тіло — це дисципліна. Я демонструю, що я займаюся йогою аштангою. Я на дієті 20 років — от скільки на сцені. Я завжди була повненькою й мені важливо було схуднути. Я все перепробувала — різні навантаження, тренування та все ж "висушила" моє тіло тільки йога-аштанга та скакалка. Це принцип. Бо якщо людина виходить на сцену не розігріта, то вона не може прокачати інших", — поділилася зірка у випуску "Beauty PRO".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль у роковини смерті свого чоловіка зробила відверте зізнання про зміни в особистому життя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1221
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