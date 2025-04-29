Тіна Кароль розкрила два правила, які допомагають їй худнути: "20 років на дієті"

Тіна Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зробила заяву про використання ботоксу, поділилася секретом своєї стрункості.

За словами артистки, протягом усієї своєї музичної кар'єри вона ретельно слідкує за собою. Зокрема, працює з вагою та виглядом тіла. Кароль зізнається, що завжди була схильна до зайвої ваги, але побороти її допомогло два основних правила.

Так, після методу проб і помилок виконавиця прийшла до висновку, що тримати тіло в тонусі їй допомагає аштанга-йога та звичайна скакалка. Тож у щоденній рутині зірки обов'язково знаходиться час для асан на фітнес-килимку та стрибків. До того ж Тіна не приховує, що протягом 20-річної кар'єри стежить за збалансованим раціоном.

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Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

"На жодні апаратні процедури обличчя чи тіла я не ходжу. Тіло — це дисципліна. Я демонструю, що я займаюся йогою аштангою. Я на дієті 20 років — от скільки на сцені. Я завжди була повненькою й мені важливо було схуднути. Я все перепробувала — різні навантаження, тренування та все ж "висушила" моє тіло тільки йога-аштанга та скакалка. Це принцип. Бо якщо людина виходить на сцену не розігріта, то вона не може прокачати інших", — поділилася зірка у випуску "Beauty PRO".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль у роковини смерті свого чоловіка зробила відверте зізнання про зміни в особистому життя.