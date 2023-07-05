Тіна Кароль розплакалася через батька і зізналася, через що їй образливо

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників зізнанням.

Зірка поділилася, що її тато Григорій Ліберман жодного разу не бував на її концертах. Про це вона розповіла у подкасті ведучого Андрія Чорновола, присвяченому "Чорноморським іграм".

Кароль пригадала, що стати співачкою її змотивувала мама. Тоді майбутній зірці було 12 років.

"Мій перший виступ був у Будинку офіцерів. Я налякана була, дивилася косо в мікрофон, мені було страшно підняти очі і дивитися у залу. Це дуже добре я пам'ятаю. Це не була моя ідея, це була ідея мами. Тато був проти. Він навіть зараз каже, мала би нормальне собі життя", - поділилася співачка.

Тіна Кароль з батьком / Фото: facebook.com/tina.karol

Тіна пояснила, що для батька це дуже стресово: "Він коли бачить новини, чи якийсь мій виступ, він тікає з хати просто досі. Якщо чесно, ти не повіриш, він не був на моєму концерті. Всю мою кар'єру. Він не був ніколи", - сказала Кароль і не стримала сліз.

Виконавиця пригадала часи, коли зібрала сім аншлагів у Палаці "Україна", втім і тоді батько знаменитості не зміг себе пересилити і прийти на виступ доньки:

"В мене я пам'ятаю, було сім "палаців України", ми там виступали трохи. Він сидів під палацом кожен день в машині, не заходив жодного разу. Мама була на концерті. Він тиждень пробув під палацом. Дурне", - сказала Кароль.

Проте, каже Тіна, все ж таки батько може подивитися її концерти в записі і те, якщо йому скажуть, що там все гаразд.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль показалася у дворі свого будинку в селі Зазим'є, що на Київщині. Артистка зробила гарні фото, де постала без макіяжу на тлі троянд у своєму саду.

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