Тіна Кароль розплакалася через батька і зізналася, через що їй образливо

Артистка розчулилася, говорячи про рідну людину.
Українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників зізнанням.
Зірка поділилася, що її тато Григорій Ліберман жодного разу не бував на її концертах. Про це вона розповіла у подкасті ведучого Андрія Чорновола, присвяченому "Чорноморським іграм".
Кароль пригадала, що стати співачкою її змотивувала мама. Тоді майбутній зірці було 12 років.
"Мій перший виступ був у Будинку офіцерів. Я налякана була, дивилася косо в мікрофон, мені було страшно підняти очі і дивитися у залу. Це дуже добре я пам'ятаю. Це не була моя ідея, це була ідея мами. Тато був проти. Він навіть зараз каже, мала би нормальне собі життя", - поділилася співачка.
Тіна пояснила, що для батька це дуже стресово: "Він коли бачить новини, чи якийсь мій виступ, він тікає з хати просто досі. Якщо чесно, ти не повіриш, він не був на моєму концерті. Всю мою кар'єру. Він не був ніколи", - сказала Кароль і не стримала сліз.
Виконавиця пригадала часи, коли зібрала сім аншлагів у Палаці "Україна", втім і тоді батько знаменитості не зміг себе пересилити і прийти на виступ доньки:
"В мене я пам'ятаю, було сім "палаців України", ми там виступали трохи. Він сидів під палацом кожен день в машині, не заходив жодного разу. Мама була на концерті. Він тиждень пробув під палацом. Дурне", - сказала Кароль.
Проте, каже Тіна, все ж таки батько може подивитися її концерти в записі і те, якщо йому скажуть, що там все гаразд.
Нагадаємо, днями Тіна Кароль показалася у дворі свого будинку в селі Зазим'є, що на Київщині. Артистка зробила гарні фото, де постала без макіяжу на тлі троянд у своєму саду.
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