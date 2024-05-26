Тіна Кароль розповіла про навчання 15-річного сина у Лондоні

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про успіхи в навчанні її 15-річного сина Веніаміна.

Так, за словами зіркової мами, її син повністю поглинутий навчанням за кордоном і зараз складає низку іспитів наприкінці семестру. До того ж Веніамін приділяє увагу вивченню різноманітних мов. Зокрема, Тіна похизувалася, що він добре володіє не лише українською, але й англійською, французькою та іспанською і прагне досягти рівня вільного володіння ними. Як зізнається Кароль, вона також всіляко підтримує сина та мотивує його не спинятися на досягнутому й бути в деяких науках кращою за неї.

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

"Вєня складає іспити, у нього вони дуже складні. Він там у мене суперпрофесор трішки. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що у мене. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І я хочу, щоб всіма мовами він розмовляв вільно", - розповіла Тіна у своєму фотоблогу.

Зазначимо, наразі син Тіни Кароль Веніамін проживає та навчається в Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль чесно зізналася, чи хоче поїхати на "Євробачення" та представити Україну ще раз.

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