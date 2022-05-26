Тіна Кароль розповіла про свого 67-річного батька, який відмовився виїхати з України і пішов служити

Тіна Кароль розповіла про свого 67-річного батька, який відмовився виїхати з України і пішов служити

Українська співачка Тіна Кароль наразі перебуває у Європі, де дає благодійні концерти на підтримку України.

Заїхавши до Канн, Франція, зірка встигла не лише виступити, а й поспілкуватися з місцевою пресою. Так, в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro Тіна Кароль розповіла, що її батько Григорій Ліберман вирішив піти воювати.

І це попри те, що чоловіку 67 років і він через вік міг безперешкодно залишити Україну.

"В Україні мешкає моя родина і весь мій творчий колектив. Вони чекають на мене. Звісно, я не знаю, коли зможу з ними побачитися. Як вони почуваються? Гнів та страх. Але вони якось продовжують жити. Батько міг виїхати з країни у 67 років (загальна мобілізація від 18 до 60 - прим. ред.), але хоче залишитися захищати Україну. Він приєднався до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було непросто", - розповіла Тіна.

Батьки Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що 19 травня на 75-му Каннському кінофестивалі за участі Тіни Кароль відбувся благодійний вечір на підтримку кіноіндустрії України. В рамках вечора зібрали кошти до фонду ICFR на підтримку українських кінематографістів, а також до фонду DOCU DAYS UA на підтримку кіноспільноти України.

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