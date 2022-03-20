Тіна Кароль розповіла, як Україна об'єднала поляків: "Вони дуже хвилюються, що їх це стосуватиметься так само"

Тіна Кароль розповіла, як Україна об'єднала поляків: "Вони дуже хвилюються, що їх це стосуватиметься так само"

Артистка поділилася, що Україна стала прикладом згуртованості для Польщі.

Українська співачка Тіна Кароль наразі перебуває у Польщі, де активно допомагає переселенцям з України, відкрила центр інформаційного спротиву і проводить мітинги.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" виконавиця розповіла, як війна Росії проти України вплинула на саму Польщу і що поляки говорять їй:

"Вони сказали прямо: що ми навіть не сподівалися, що поляки можуть бути такими об'єднаними. Зазвичай поляк поляка десь там, за кордоном… обирає ніби не помічати одне одного. А тут ми всі заради України, заради майбутнього, заради свободи об'єднались. Вони в шоці з себе. Безумовно, ми дали їм цей, скажімо так, вектор, тому що вони дивляться наскільки сильні, наскільки сміливі, наскільки єдині. Ми для них стали такою рольовою моделлю, як має це бути", - прокоментувала артистка.

Тіна Кароль розповіла, як підтримують Україну за кордоном

Також Кароль зазначила, що поляки переживають, що сценарій в Україні може повторитися і у них:

Звичайно, вони дуже хвилюються, що їх це стосуватиметься у майбутньому якось так само. І вони всі згуртувалися навколо проблеми, біди", - додала співачка.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, відбудеться наймасштабніший концерті в історії Польщі на підтримку України. Його транслюватимуть у 40 країнах світу. В Україні його покаже телеканал ТЕТ. Початок о 21:10. Окрім польських зірок у концерті візьмуть участь Jerry Heil і Тіна Кароль. До речі, Тіна вийде на сцену з 7-річною Амелією – тією самою дівчинкою, яка своїм співом у київському бомбосховищі розчулила весь світ.

Читайте також: