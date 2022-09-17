Тіна Кароль розревілась на зніманнях кліпу у кар'єрі на Харківщині: "Я втекла через вогонь з кадру, роздягаючись на ходу"

Як з'ясувалося, знімання нового кліпу на пісню "Вільні. Нескорені" для Тіни Кароль виявилися ще тим випробуванням.

У своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася подробицями екстремальних знімань цього відео, які відбувалися у Кварцовому кар'єрі Харківської області. Це були одні з найскладніших знімань співачки, адже через природні особливості в кар'єрі панує нестерпний холод.

"Кар'єр. Було холодно. Терпіти було не змозі, це давило сильно. Треба було триматись, щоб ніхто не розслаблявся. Тримати дух команди, типо …" – почала розповідь Тіна.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

А коли відбувалися знімання фрагментів кліпу з вогнем, Кароль ледь не отримала опіки:

"Потім був вогонь, в мене нагрілась алюмінієва збруя … Почало пекти, я терпіла… Потім зрозуміла, що ще пару секунд і будуть опіки. Я втекла через вогонь з кадру, роздягаючись на ходу.Треш, якщо чесно, і боляче. Ми закінчили знімання, бо я розревілась через ці фешн-тортури", - поділилася артистка.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Коли ж потемніло, пригадує Тіна, у кар'єрі стало страшно, оскільки не було відомо, чи водяться тут якісь звірі. Разом з тим Кароль розповіла, як одного разу, коли вона була в Намібії, позаду неї бігав шакал:

"Почало темніти і ми тупо одні в кар'єрі, де хто завгодно міг бути (маю на увазі звір). Не ок взагалі стало. Витримали, зняли, показали. Вийшов цікавий кліп. А ще, звір який полює на тебе – це не прикольно. В Намібії я сиділа на дюні на пісках і співала, щось писала собі нове, нотувала в телефон , як прийшла SMS від гіда: "За тобою шакал, не рухайся. Я буду його гнати, не кричи", - поділилася історією Тіна.

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