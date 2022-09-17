Тіна Кароль розревілась на зніманнях кліпу у кар'єрі на Харківщині: "Я втекла через вогонь з кадру, роздягаючись на ходу"

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий ефектний кліп на трек "Вільні. Нескорені", задля якого артистці довелося проявити не аби яку стійкість.
Як з'ясувалося, знімання нового кліпу на пісню "Вільні. Нескорені" для Тіни Кароль виявилися ще тим випробуванням.
У своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася подробицями екстремальних знімань цього відео, які відбувалися у Кварцовому кар'єрі Харківської області. Це були одні з найскладніших знімань співачки, адже через природні особливості в кар'єрі панує нестерпний холод.
"Кар'єр. Було холодно. Терпіти було не змозі, це давило сильно. Треба було триматись, щоб ніхто не розслаблявся. Тримати дух команди, типо …" – почала розповідь Тіна.
А коли відбувалися знімання фрагментів кліпу з вогнем, Кароль ледь не отримала опіки:
"Потім був вогонь, в мене нагрілась алюмінієва збруя … Почало пекти, я терпіла… Потім зрозуміла, що ще пару секунд і будуть опіки. Я втекла через вогонь з кадру, роздягаючись на ходу.Треш, якщо чесно, і боляче. Ми закінчили знімання, бо я розревілась через ці фешн-тортури", - поділилася артистка.
Коли ж потемніло, пригадує Тіна, у кар'єрі стало страшно, оскільки не було відомо, чи водяться тут якісь звірі. Разом з тим Кароль розповіла, як одного разу, коли вона була в Намібії, позаду неї бігав шакал:
"Почало темніти і ми тупо одні в кар'єрі, де хто завгодно міг бути (маю на увазі звір). Не ок взагалі стало. Витримали, зняли, показали. Вийшов цікавий кліп. А ще, звір який полює на тебе – це не прикольно. В Намібії я сиділа на дюні на пісках і співала, щось писала собі нове, нотувала в телефон , як прийшла SMS від гіда: "За тобою шакал, не рухайся. Я буду його гнати, не кричи", - поділилася історією Тіна.
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