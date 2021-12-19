Тіна Кароль розсекретила, що подарувала синові на 13-річчя, та чи є у нього кохана дівчина

Також співачка розповіла про хобі Вені.

Популярна співачка Тіна Кароль у листопаді відсвяткувала день народження сина.

Так, Веніаміну виповнилося 13 років. У програмі "Світське життя" артистка, яка у цей день літала до нащадка до Британії, розсекретила, що йому подарувала.

"Від мене особисто він замовляв Game Station, я йому його подарувала, бо він добре вчиться", – поділилася знаменитість.

Крім того, артистка поділилася, що син нещодавно почав займатися дзюдо.

Син Тіни Кароль / "Світське життя"

"Він, до речі, вже вищий мене став, і важить вже більше ніж я. Я дуже радію з того, кажу: "Нарешті я буду меншою за тебе, я хочу сестричкою бути". А він: "Я бачу, ти зараз блонда, ти це зробила спеціально, щоб бути ще молодшою. І так всі в школі говорять, що у мене надто молода мама. Кажуть: "Чого вона така молода? Їй 16?" – розповіла Кароль.

Співачка також відповіла, чи є у її сина кохана дівчина: "Ще рік тому він мені сказав: "Дівчата – ніколи! Це лише для підкаблучників, ну які дівчата?". Зараз я запитую його, чи не пише йому хто із дівчат, то він лише усміхається".

Також Кароль поділилася, що збирається з сином у мандрівку. Втім, країну, до якої вони полетять, артистка не розсекретила, оскільки це сюрприз для Вені.

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