Тіна Кароль розсекретила свою вагу та похизувалася сталевим пресом у топі

Артистка також зізналася, що її відштовхує в чоловіках.
Українська співачка Тіна Кароль похизувалася своєю фігурою.
Тіна неодноразово розповідала, що її тіло – результат регулярних тренувань і збалансованого харчування. У фотоблогу артистка розсекретила, що зараз її вага складає майже 52 кг. Ба більше, у спеціальному додатку на графіку помітно, що за останній період зірка схудла на декілька кіло.
Крім того, Кароль показала одне зі своїх занять йогою. Знаменитість приголомшила стійкою на голові. За словами співачки, вона практикує аштангу вже чотири роки.
Водночас виконавиця у спортивному топі та лосинах похизувалася своїм сталевим пресом на фото у дзеркалі. І у підписі до кадру вона відповіла на запитання про риси чоловіків, які її відштовхують. Зокрема, пригадала популярний у Мережі жарт про чоловіків з чудовим почуттям гумору, з якими швидко зближаєшся. А потім без гумору пояснила, що не готова будувати стосунки з лінивими.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер також продемонструвала свою підтягнуту фігуру. Так, у пікантному бікіні артистка презентувала кліп, який зняла на узбережжі Балі, й зачарувала відвертими танцями.
Читайте також:
- Іраклі Макацарія вдруге став батьком і показав новонароджену доньку
- Ксенія Мішина виїхала з 12-річним сином за кордон і відповіла на хейт
- Онук Ротару вийшов на зв'язок з-за кордону й показав, чим займається: як відреагувала родина