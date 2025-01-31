Тіна Кароль розсекретила свою вагу та похизувалася сталевим пресом у топі

Артистка також зізналася, що її відштовхує в чоловіках.

Українська співачка Тіна Кароль похизувалася своєю фігурою.

Тіна неодноразово розповідала, що її тіло – результат регулярних тренувань і збалансованого харчування. У фотоблогу артистка розсекретила, що зараз її вага складає майже 52 кг. Ба більше, у спеціальному додатку на графіку помітно, що за останній період зірка схудла на декілька кіло.

Вага Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Крім того, Кароль показала одне зі своїх занять йогою. Знаменитість приголомшила стійкою на голові. За словами співачки, вона практикує аштангу вже чотири роки.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Водночас виконавиця у спортивному топі та лосинах похизувалася своїм сталевим пресом на фото у дзеркалі. І у підписі до кадру вона відповіла на запитання про риси чоловіків, які її відштовхують. Зокрема, пригадала популярний у Мережі жарт про чоловіків з чудовим почуттям гумору, з якими швидко зближаєшся. А потім без гумору пояснила, що не готова будувати стосунки з лінивими.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер також продемонструвала свою підтягнуту фігуру. Так, у пікантному бікіні артистка презентувала кліп, який зняла на узбережжі Балі, й зачарувала відвертими танцями.

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