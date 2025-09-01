ТСН у соціальних мережах

Тіна Кароль розсекретила свій типаж чоловіків: "Не шукала бізнесменів"

Артистка зізналася, в чому полягають її життєві принципи в стосунках.

Віра Хмельницька
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, які чоловіки їй подобаються та кого вона обирає для себе.

У проєкті "Тур зірками" знаменитість зазначила, що після того, як залишилася одна, найбільше почала цінувати самостійність і свободу. Вона наголосила на тому, що сама вкладає в себе та розвивається як особистість, і це є її особистим успіхом.

Тіна зізналася, що ніколи не шукала та не чекала бізнесменів, адже це не про неї.

"Не шукала, не чекала бізнесменів", — сказала вона.

Співачка розповіла, що їй подобаються навішані плітки про її стосунки і одного разу вона б відповіла на ці запитання. Артистка назвала це "інформаційний пінг-понг" і зазначила, що ці подробиці були б дуже цікаві людям, які не можуть заспокоїтися.

Зірка відверто перерахувала риси, які мають бути в її майбутнього партнера. Серед них — розсудливість, мудрість та спокійність. Стосовно грошей, то Тіну абсолютно не цікавить матеріальний статок чоловіка, адже, на її думку, це не найголовніша риса у людині.

"Чоловік мені потрібен тільки мудрий, сильний, сталий, спокійний, розсудливий. Що в нього в кишені — мені абсолютно все одно", — підсумувала Тіна.

Нагадаємо, Тіна Кароль чесно зізналась, чому після смерті чоловіка в неї не склалося особисте життя. Вона назвала причину, чому уникає романтичних стосунків.

