Тіна Кароль розсекретила свій типаж чоловіків: "Не шукала бізнесменів"
Артистка зізналася, в чому полягають її життєві принципи в стосунках.
Українська співачка Тіна Кароль розповіла, які чоловіки їй подобаються та кого вона обирає для себе.
У проєкті "Тур зірками" знаменитість зазначила, що після того, як залишилася одна, найбільше почала цінувати самостійність і свободу. Вона наголосила на тому, що сама вкладає в себе та розвивається як особистість, і це є її особистим успіхом.
Тіна зізналася, що ніколи не шукала та не чекала бізнесменів, адже це не про неї.
"Не шукала, не чекала бізнесменів", — сказала вона.
Співачка розповіла, що їй подобаються навішані плітки про її стосунки і одного разу вона б відповіла на ці запитання. Артистка назвала це "інформаційний пінг-понг" і зазначила, що ці подробиці були б дуже цікаві людям, які не можуть заспокоїтися.
Зірка відверто перерахувала риси, які мають бути в її майбутнього партнера. Серед них — розсудливість, мудрість та спокійність. Стосовно грошей, то Тіну абсолютно не цікавить матеріальний статок чоловіка, адже, на її думку, це не найголовніша риса у людині.
"Чоловік мені потрібен тільки мудрий, сильний, сталий, спокійний, розсудливий. Що в нього в кишені — мені абсолютно все одно", — підсумувала Тіна.
