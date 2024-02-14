Тіна Кароль шокувала 8-хвилинною планкою і як відтискається, піднявши ноги

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників надзвичайною силою і витримкою свого тіла.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця поділилася коротким відео, як готується до концерту. Тіна у відео зображена без макіяжу, у майці на бретелях та леггінсах.

Перш ніж вийти на сцену артистка, окрім голосу, розминає й тіло. Зокрема, Кароль захоплюється йогою, тож і продемонструвала декілька асан на камеру.

У ролику, який зірка розмістила у фотоблогу, вона приголомшила, як може вісім хвилин простояти в планці, а також виконала надскладну асану з йоги, де піднявши ноги, відтискається на руках. Цікаво, що розминку Кароль робить під трек гурту LATEXFAUNA Bounty, на який, до речі, записала з колективом дует.

Тіна Кароль приголомшила складними асанами з йоги

Також у відео Тіна Кароль показала, як після підготовки до концерту постає у сценічному образі, з яскравим макіяжем і як виходить на сцену, де на неї чекає натовп прихильників.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль продемонструвала свій новий концертний образ. На сцені нацвідбору на "Євробачення-2024" виконавиця виконала свою композицію "Троянди" і постала на сцені без макіяжу, у джинсах і кофті.

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