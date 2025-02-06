Тіна Кароль шокувала, як колеги-артисти її "топили": "Замовляли, купували коментарі погані"

Українська співачка Тіна Кароль пожалілася на відсутність дружби серед українських артистів-колег.

Виконавиця привідкрила залаштунки шоубізнесу. Знаменитість на каналі М1 говорить, що серед знаменитостей немає дружби. Зокрема, артистка спостерігає за тим, як працюють за кордоном. Всі підтримують одне одного: влаштовують колаборації, дають права на використання тієї чи іншої пісні. Тим часом в Україні, за словами Кароль, такого немає. Співачка пригадала, як зверталася до колег із проханням використати фрагмент їхньої пісні, але отримувала відмови.

"Хочу сказати, що, якщо ми – музиканти – не будемо якось колабитися, постійно зустрічатися, якось колабитися...Навіть авторство! У студії зустрілися, посиділи, щось придумали – бам, бенгер вийшов. Адже так воно й існує. За кордоном, скільки я спостерігаю, вони ніколи наодинці не сідають. Вони постійно навалюють натовпом. Скільки разів я зверталася: "От ви не проти, якщо ми цю частину використаємо у нашій пісні?". Не розуміють, як це можна колабитися. От поки що немає дружби", - говорить артистка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Натомість в Україні, за словами Кароль, немає здорової конкуренції серед зірок. Як стверджує артистка, колеги замість того, аби працювати краще на результат, "топлять" одне одного – замовляють дизлайки та погані коментарі під відеороботою. Виконавиця говорить, що неодноразово й сама стикалася з подібним, коли її кліп падав у рейтингу, адже хтось замовив ботів.

"Давайте конкурувати, але на результат, а не на те, щоб одне одного валити. Чи там замовити тисячу дизлайків. Купити коментарі погані. У мене стільки разів кліп падав у рейтингу... Я десь ще чула цю історію, у когось було, коли замовили дизлайки", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилася особистим. Зокрема, співачка розсекретила свою вагу, а також похизувалася сталевим пресом.

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