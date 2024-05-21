Тіна Кароль шокувала, як її підставили на "Євробаченні": "На мене повісили величезний кредит"

Українська співачка Тіна Кароль розповіла про неприємний досвід, що пов'язаний з "Євробаченням".

Виконавиця 2006 року представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Однак для артистки цей досвід виявився не з приємних. Співачка говорить, що не могла впливати на вибір номера та композиції, тож виступ був не зовсім такий, який би вона хотіла продемонструвати.

Та це не найприкріше, що сталося. Виявляється, на Тіну Кароль оформили чималий кредит. Виплачувати кошти співачці довелося самостійно, це тривало не один рік.

"Коли я їхала на "Євробачення", це не зовсім була моя ідея. У мене були, як ви знаєте, продюсери і так далі. Ніхто не запитував ніколи, але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля мого виступу на "Євробаченні". Це був другий рік популярності. Я мало що розуміла, які можуть бути підстави і які люди підступні. Узяти участь у нацвідборі – це пів біди. Все, що відбулося потім, вкрай тяжке, і я розхльобувала це ще багато років. На мене взяли величезний фінансовий кредит, який повісили на мене, який я закривала дуже багато років", - зізналась Тіна Кароль.

Та, попри це, співачка із задоволенням ще раз поїхала б на "Євробачення". Артистка навіть натякнула, що може в майбутньому спробувати вибороти перемогу на нацвідборі. Тіна Кароль зазначила, що за ці роки неабияк змінилася та має що показати.

Тіна Кароль шокувала подробицями своєї поїздки на "Євробачення-2006"

"В принципі, так (знову поїхати на "Євробачення" – прим. ред.)! Це крутий драйв, тонус. Я знаю, що я можу, я знаю, що я інша. Я думаю, що в мене ще буде шанс", - додала артистка.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на "Євробаченні" представляли співачки alyona alyona і Jerry Heil. Вони вибороли третє місце, я перемога дісталася Швейцарії. Однак в співаків забрали нагороду. Нещодавно Nemo розповіли, як опинилися без кришталевого кубка.

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