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Тіна Кароль спантеличила фразою про свій сімейний стан

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Тіна Кароль спантеличила фразою про свій сімейний стан

Артистка заінтригувала прихильників.

Українська співачка Тіна Кароль останнім часом все більше підігріває чутки про свої нові стосунки.

Зокрема, шанувальники почали підозрювати, що у зірки є коханий після того, як в одній програмі, де було завдання прочитати улюблений дитячий вірш, Кароль розповіла: "Я маленька дівчинка, я в школу не ходжу, купіть мені сандалики, я заміж виходжу". Також співачка неодноразово говорила про те, що хоче народити донечку.

Тепер же артистка завітала до студії шоу "Сніданок з 1+1". У випуску знаменитість, зокрема, показала, як можна приворожити бойфренда. У ході розмови Кароль сказала, що вона "незаміжня за офіційною версією".

© instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol

"Розкажу, як можна на Новий рік щось там приворожити. Це дурниці, але може спрацює. Беремо кільце і одягаємо його на ялиночку. За офіційною версією незаміжня я, тому я і одягну. Ля-ля-ля, всі пробачте. Одягаєш на ялинку і загадуєш, щоб принц з’явився 2022 року", – поділилася зірка.

А днями Кароль відповіла "Зірковому шляху", чи дізнається Україна, якщо співачка вдруге вийде заміж: "Ні, це буде секрет".

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