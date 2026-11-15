Тіна Кароль сплутала учасника "Голосу країни-14" з Козловським: військовий віддячив їй прізвиськом

Тіна Кароль, Голос країни-14 / © 1+1

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Новий випуск «Голосу країни-14» феєрично відкрив військовослужбовець Національної гвардії України Артем Ткаченко, який неочікувано змусив Тіну Кароль пуститися в танок.

Так, тренерка 14-го сезону «Голосу країни» Тіна Кароль вже з перших секунд розвернула крісло під час виконання учасником хіта Віталія Козловського «Пінаколада». Ба більше, спершу зірка навіть сплутала голос чоловіка зі співом свого колеги й жартома вигукнула його ім’я. Однак, побачивши на сцені 35-річного Артема, тренерка не стримала усмішки та почала танцювати під його запальний виступ.

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Артем служить у Нацгвардії діловодом, а за позивний має «Артист». Попри службу, він не полишає своєї давньої любові до музики. На сцені шоу військовий згодом розвернув крісла Наталії Могилевської та MONATIK. Своєю чергою Артем Пивоваров також не залишився остронь. Військовий пригадав їхнє знайомство на одному з концертів у метро. Тоді співак пообіцяв чоловіку, що вони ще побачаться, і ця зустріч таки відбулася.

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Тіна Кароль / © 1+1

Особливо зворушливим моментом став спільний виступ Артема та Пивоварова з піснею «Думи» під гітару. Їхній дует довів залу до мурах: глядачі дістали ліхтарики, а тренери не шкодували оплесків і вигукували «браво».

Зрештою Ткаченко обрав команду Тіни Кароль, пояснивши рішення особливою синергією та тим, що вона розвернулася першою. Для наставниці він навіть уже вигадав кумедне прізвисько — «Тінаколадка». А зіркова тренерка у відповідь зніяковіло засміялася і запропонувала зробити спільне селфі для Нацгвардії.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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