Тіна Кароль спростувала інформацію про те, що пішла на роботу до Поплавського

Тіна Кароль спростувала інформацію про те, що пішла на роботу до Поплавського

Артист вже дав коментар.

На початку лютого ректор КНУКіМ Михайло Поплавський повідомив, що українська співачка Тіна Кароль стала завідувачкою кафедри естрадного співу.

Втім, у програмі "Світське життя" Тіна Кароль спростувала цю інформацію. Вона розповіла, що Михайло Михайлович дійсно запропонував їй цю посаду, однак наразі у співачки немає на це часу.

"Це гарний жест чоловіка. Він запропонував, і ось… Насправді якщо серйозно, то я можу. Я дійсно вмію. Та вести журнали я поки що… Ще є чим зайнятися", - розповіла Кароль.

Тіна Кароль та Михайло Поплавський / instagram.com/poplavskiy_michail

А от Михайло Поплавський таки продовжує наполягати на тому, що співачка таки від першого вересня буде завідувачкою кафедри.

"Ми переговорили, яка перспектива може бути. Тіна Кароль, як народна артистка, має бути на посаді професорки, завідувачкою кафедри. Вона може приступити до своїх обов’язків від першого вересня 2022 року", - прокоментував Поплавський.

Читайте також: