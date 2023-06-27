Тіна Кароль стала членом журі престижної премії "Греммі" та обиратиме переможців

Українська співачка Тіна Кароль стала однією з членів журі престижної музичної премії "Греммі".

Виконавиця увійшла у список голосуючих музичних суддів, які зможуть обрати переможця. Цього року до Національної академії мистецтва та науки звукозапису США приєдналися 3700 музикантів з різних куточків світ і лише 2800 з них будуть мати право голосу під час відбору.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Радісною новиною про своє приєднання до команди журі "Греммі" Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка зауважила, що для неї це велика честь.

"Я відчуваю неймовірну честь і вдячність за те, що мене прийняли в музичну сім'ю "Греммі" в якості члена журі з правом голосу", - написала Тіна.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що Тіна Кароль не єдина українка, яка увійшла до суддівської команди премії. 2021 року до "Греммі" приєднадлася співачка Асія Ахат. Раніше вона розповідала, що потрапили до складу журі не так просто - для цього артист має отримати рекомендацію від діючих суддів.

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