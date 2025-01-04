Тіна Кароль стала на гімнастичний козел на підборах і зачарувала фанів: "Просто королева"

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила своєю красою та витонченістю.

Знаменитість постала у новій пікантній фотосесії. Результатами вона вже похизувалася на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Кароль продемонструвала свою звабливість у ефектному total black луці, який складався з комбінезону, панчохів і підборів. Доповнили образ сонцезахисні окуляри.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Для фотознімань співачка також використала гімнастичного козла. Тіна попозувала верхи на інвентарі. Ба більше, зірка не побоялася постояти на ньому у підборах, хизуючись своїми стрункими ногами.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

У публікації артистка жартома прирівняла себе до символу нового 2025 року й назвалася змією. Відповідно вона й підписала спокусливі кадри: "Змія і козел – ідеальна пара!"

Шанувальники, своєю чергою, засипали Кароль компліментами й привітали з новим роком:

Сподіваюсь, усіх козлів перестрибнула у минулому році. З Новим роком, чарівна жінко. Нехай мудрість і гнучкість Змії буде підживлювати твою внутрішню магію!

Ваша енергія та стиль завжди на висоті! Неможливо відвести погляд – просто королева!

Мені страшно запитувати, як ви туди залізли

Тіна ефектно вривається в новий рік

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно 39-річна співачка Тіна Кароль показала своє кардинальне схуднення та як з роками змінилася її фігура.

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