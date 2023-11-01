Тіна Кароль показала свій будинок, в якому жила в Івано-Франківську, і місце, де продавала насіння

Українська співачка Тіна Кароль показала школу, в якій навчалася, і будинок, у якому жила в Івано-Франківську.

У себе в TikTok зірка опублікувала відео з Івано-Франківська, де минуло все її дитинство і юність. Рідне місто артистка відвідала з концертом. Скориставшись нагодою, Кароль побувала в знакових для себе місцях. У відео знаменитість зізнається: усі ці роки вона тут не була.

У ролику 38-річна співачка показує, де заробляла свої перші гроші, продаючи насіння. Побувала вона і на подвір'ї школи 22, де згадала декілька смішних історій. І, звісно, приїхала на рідне подвір'я, де колись малечею жила та гралася на гойдалках.

Тіна Кароль показала місця свого дитинства, яке провела в Івано-Франківську

Реакція виконавиці на місця, де вона провела своє дитинство, розчулила її шанувальників:

Таке сонечко, така мила і щира. Тіно Григорівно, ви найкраща дівчина в світі

Дуже зворушливо, такі щирі емоції. Назавжди наше дитинство у нашій пам'яті

Таке атмосферне відео

Нагадаємо, раніше ми розповіли про особисте життя Тіни Кароль. З ким у артистки були романи, хто зрадив виконавицю і чи справді у зірки стосунки з відомим хореографом – читайте у нашому матеріалі.

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