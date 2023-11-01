Тіна Кароль показала свій будинок, в якому жила в Івано-Франківську, і місце, де продавала насіння

Артистка побувала у місцях свого дитинства.
Українська співачка Тіна Кароль показала школу, в якій навчалася, і будинок, у якому жила в Івано-Франківську.
У себе в TikTok зірка опублікувала відео з Івано-Франківська, де минуло все її дитинство і юність. Рідне місто артистка відвідала з концертом. Скориставшись нагодою, Кароль побувала в знакових для себе місцях. У відео знаменитість зізнається: усі ці роки вона тут не була.
У ролику 38-річна співачка показує, де заробляла свої перші гроші, продаючи насіння. Побувала вона і на подвір'ї школи 22, де згадала декілька смішних історій. І, звісно, приїхала на рідне подвір'я, де колись малечею жила та гралася на гойдалках.
Реакція виконавиці на місця, де вона провела своє дитинство, розчулила її шанувальників:
- Таке сонечко, така мила і щира. Тіно Григорівно, ви найкраща дівчина в світі
- Дуже зворушливо, такі щирі емоції. Назавжди наше дитинство у нашій пам'яті
- Таке атмосферне відео
Нагадаємо, раніше ми розповіли про особисте життя Тіни Кароль. З ким у артистки були романи, хто зрадив виконавицю і чи справді у зірки стосунки з відомим хореографом – читайте у нашому матеріалі.
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