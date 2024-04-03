Тіна Кароль та Юлія Саніна захопили своєю появою на шоу "Я люблю Україну" і приголомшили кмітливістю

Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна та співачка Тіна Кароль взяли участь у шоу "Я люблю Україна", прем'єра якого відбулася на телеканалі ТЕТ.

Так, у тандемі з Юрієм Ткачем співачки зіграли проти Олександри Заріцької з гурту KAZKA, Дмитра Кадная та нового капітана Олександра Педана.

Цікаво, що 15 років тому Тіна Кароль знімалася в першій версії проєкту "Я люблю Україну", де ведучою була Лідія Таран. Тоді як для Юлії Саніної це абсолютно новий досвід. Вона зізналася, що перед зніманнями переглядала підручник з історії України, але дізнавшись, що змагатиметься разом з Тіною Кароль, видихнула й відкинула всі хвилювання.

"Я довго не наважувалася брати участь у шоу "Я люблю Україну". Я доволі рідко з'являюся в ігрових проєктах, але цей особливий. Він про Україну. А коли я почула, що моя партнерка – це Тіна Кароль, то зрозуміла, що можна трошки розслабитися, тому що принаймні атмосфера в нашій команді буде прекрасна", – прокоментувала Юлія Саніна.

Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"

Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"

Зіркові подруги не лише зарядили шаленою енергією і нестримним запалом, а й блиснули знаннями про Україну, обійшовши команду суперників – Олександру Заріцьку та Дмитра Кадная. Юлія Саніна та Тіна Кароль розуміли одна одну без слів у раунді "Крокодил", з перших секунд відгадували українські хіти в музичних паузах і як горіхи лускали ребуси від ведучої. У коментарях глядачі відзначили, що це найпрекрасніший тандем. Переглянути випуск можна за посиланням.

Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"

Нагадаємо, вже цієї неділі, 7 квітня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового випуску шоу "Я люблю Україну". За перемогу змагатимуться Оля Полякова та TAYANNA в команді Олександра Педана й Анна Трінчер і Слава Дьомін у команді Юрія Ткача. Дивіться найпопулярнішу українську вікторину всією родиною.

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