Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тіна Кароль та Юлія Саніна захопили своєю появою на шоу "Я люблю Україну" і приголомшили кмітливістю

Тіна Кароль та Юлія Саніна захопили своєю появою на шоу "Я люблю Україну" і приголомшили кмітливістю

Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"

Зіркові подруги зіграли в одній команді з Юрієм Ткачем.

Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна та співачка Тіна Кароль взяли участь у шоу "Я люблю Україна", прем'єра якого відбулася на телеканалі ТЕТ.

Так, у тандемі з Юрієм Ткачем співачки зіграли проти Олександри Заріцької з гурту KAZKA, Дмитра Кадная та нового капітана Олександра Педана. 

Цікаво, що 15 років тому Тіна Кароль знімалася в першій версії проєкту "Я люблю Україну", де ведучою була Лідія Таран. Тоді як для Юлії Саніної це абсолютно новий досвід. Вона зізналася, що перед зніманнями переглядала підручник з історії України, але дізнавшись, що змагатиметься разом з Тіною Кароль, видихнула й відкинула всі хвилювання.

"Я довго не наважувалася брати участь у шоу "Я люблю Україну". Я доволі рідко з'являюся в ігрових проєктах, але цей особливий. Він про Україну. А коли я почула, що моя партнерка – це Тіна Кароль, то зрозуміла, що можна трошки розслабитися, тому що принаймні атмосфера в нашій команді буде прекрасна", – прокоментувала Юлія Саніна.

Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу
Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"
Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу
Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"

Зіркові подруги не лише зарядили шаленою енергією і нестримним запалом, а й блиснули знаннями про Україну, обійшовши команду суперників – Олександру Заріцьку та Дмитра Кадная. Юлія Саніна та Тіна Кароль розуміли одна одну без слів у раунді "Крокодил", з перших секунд відгадували українські хіти в музичних паузах і як горіхи лускали ребуси від ведучої. У коментарях глядачі відзначили, що це найпрекрасніший тандем. Переглянути випуск можна за посиланням.

Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу
Тіна Кароль та Юлія Саніна на шоу "Я люблю Україну"

Нагадаємо, вже цієї неділі, 7 квітня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового випуску шоу "Я люблю Україну". За перемогу змагатимуться Оля Полякова та TAYANNA в команді Олександра Педана й Анна Трінчер і Слава Дьомін у команді Юрія Ткача. Дивіться найпопулярнішу українську вікторину всією родиною.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація