Тіна Кароль та Юлія Саніна запалили у дуеті на сцені Лос-Анджелеса

Співачки виконали свій хіт "Вільна".
Український гурт The Hardkiss дав великий благодійний концерт у Лос-Анджелесі у США.
Під час виступу до солістки колективу Юлії Саніної приєдналася її колега Тіна Кароль. У дуеті співачки розкачали зал потужним виконанням спільного хіта "Вільна".
"Особлива ніч, особлива гостя, особливий клуб! Дякуємо, Лос-Анджелесе", - написала Саніна після виступу в своєму Instagram.
Зірки були раді бачити одна одну, тож насолоджувалися спільним виступом на сцені та зарядили зал потужною енергетикою. Юлія обрала для виступу зухвалий образ з блискучими чорними штанами з розрізами та шкіряному топі, а Тіна віддала перевагу більш стриманому образу у чорному кольорі.
Шанувальники були приємно вражені таким сюрпризом від артисток та потішили їх бурхливими оплесками.
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