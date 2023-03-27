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Тіна Кароль та Юлія Саніна запалили у дуеті на сцені Лос-Анджелеса

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
354
Час на прочитання
1 хв
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Тіна Кароль та Юлія Саніна запалили у дуеті на сцені Лос-Анджелеса

Тіна Кароль і Юлія Саніна / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Співачки виконали свій хіт "Вільна".

Український гурт The Hardkiss дав великий благодійний концерт у Лос-Анджелесі у США.

Під час виступу до солістки колективу Юлії Саніної приєдналася її колега Тіна Кароль. У дуеті співачки розкачали зал потужним виконанням спільного хіта "Вільна". 

"Особлива ніч, особлива гостя, особливий клуб! Дякуємо, Лос-Анджелесе", - написала Саніна після виступу в своєму Instagram.

Зірки були раді бачити одна одну, тож насолоджувалися спільним виступом на сцені та зарядили зал потужною енергетикою. Юлія обрала для виступу зухвалий образ з блискучими чорними штанами з розрізами та шкіряному топі, а Тіна віддала перевагу більш стриманому образу у чорному кольорі.

Шанувальники були приємно вражені таким сюрпризом від артисток та потішили їх бурхливими оплесками. 

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Дата публікації
Перегляди
354
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