Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тіна Кароль у штанному костюмі на підборах приголомшила своєю розтяжкою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1435
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тіна Кароль у штанному костюмі на підборах приголомшила своєю розтяжкою

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/yanayatsuk

Зірка показала, як проходять її репетиції.

Українська співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників кадрами зі своїми танцями.

У своєму профілі в Instagram знаменитість поділилася відео під свою пісню Honey&Мед. У ролику Кароль у штанному костюмі з жилеткою та на високих підборах продемонструвала фанам, як готується до виступу. 

Перед концертом співачка ретельно відпрацьовує всі рухи, аби номер мав бездоганний вигляд. Так, у своєму танці Тіна похизувалася просто неперевершеною розтяжкою - зірка з легкістю підняла ногу вище голови.

Шанувальники були просто у захваті від здібностей співачки та наробили їй компліментів: "Королева української сцени", "Яка красуня", "Запальна", "Шикарна", "Тіна знову влаштувала пожежу".

Нагадаємо, що днями Тіна Кароль зачарувала рідкісним фото зі своїм батьком.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1435
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація