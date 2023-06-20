Тіна Кароль у штанному костюмі на підборах приголомшила своєю розтяжкою

Українська співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників кадрами зі своїми танцями.

У своєму профілі в Instagram знаменитість поділилася відео під свою пісню Honey&Мед. У ролику Кароль у штанному костюмі з жилеткою та на високих підборах продемонструвала фанам, як готується до виступу.

Перед концертом співачка ретельно відпрацьовує всі рухи, аби номер мав бездоганний вигляд. Так, у своєму танці Тіна похизувалася просто неперевершеною розтяжкою - зірка з легкістю підняла ногу вище голови.

Шанувальники були просто у захваті від здібностей співачки та наробили їй компліментів: "Королева української сцени", "Яка красуня", "Запальна", "Шикарна", "Тіна знову влаштувала пожежу".

Нагадаємо, що днями Тіна Кароль зачарувала рідкісним фото зі своїм батьком.

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