Тіна Кароль у чоловічому светрі без макіяжу схвилювала фанів стомленим виглядом

Співачка Тіна Кароль схвилювала шанувальників стомленим виглядом на нових світлинах.

На фото, якими виконавиця поділилася в своєму Telegram-каналі, вона позувала у сірому чоловічому светрі з розпатланим волоссям та без макіяжу. Світлини Тіна залишила без підпису.

Сумний погляд Кароль викликав занепокоєння у її прихильників. Тому у коментарях під світлинами вони одразу ж запитали співачку про її самопочуття та висловили підтримку.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тіно, не сумуй, ти чудова дівчина!

Тримайся все буде добре, життя продовжується!

В цьому погляді відчувається увесь біль…

До речі, про светр, який надягнула співачка, вона вже розповідала. За словами Тіна, ця річ має для неї дуже велике значення, адже належала близькій людині і вона одягає його, коли сумує. Шанувальники одразу здогадалися, що цю річ носив покійний чоловік артистки Євген Огір.

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