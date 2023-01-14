Тіна Кароль у чоловічому светрі без макіяжу схвилювала фанів стомленим виглядом

Артистка поділилася новими фото.
Співачка Тіна Кароль схвилювала шанувальників стомленим виглядом на нових світлинах.
На фото, якими виконавиця поділилася в своєму Telegram-каналі, вона позувала у сірому чоловічому светрі з розпатланим волоссям та без макіяжу. Світлини Тіна залишила без підпису.
Сумний погляд Кароль викликав занепокоєння у її прихильників. Тому у коментарях під світлинами вони одразу ж запитали співачку про її самопочуття та висловили підтримку.
- Тіно, не сумуй, ти чудова дівчина!
- Тримайся все буде добре, життя продовжується!
- В цьому погляді відчувається увесь біль…
До речі, про светр, який надягнула співачка, вона вже розповідала. За словами Тіна, ця річ має для неї дуже велике значення, адже належала близькій людині і вона одягає його, коли сумує. Шанувальники одразу здогадалися, що цю річ носив покійний чоловік артистки Євген Огір.
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