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Тіна Кароль у чоловічому светрі без макіяжу схвилювала фанів стомленим виглядом

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Тіна Кароль у чоловічому светрі без макіяжу схвилювала фанів стомленим виглядом

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Артистка поділилася новими фото.

Співачка Тіна Кароль схвилювала шанувальників стомленим виглядом на нових світлинах.

На фото, якими виконавиця поділилася в своєму Telegram-каналі, вона позувала у сірому чоловічому светрі з розпатланим волоссям та без макіяжу. Світлини Тіна залишила без підпису. 

Сумний погляд Кароль викликав занепокоєння у її прихильників. Тому у коментарях під світлинами вони одразу ж запитали співачку про її самопочуття та висловили підтримку. 

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial
  • Тіно, не сумуй, ти чудова дівчина!
  • Тримайся все буде добре, життя продовжується!
  • В цьому погляді відчувається увесь біль…

До речі, про светр, який надягнула співачка, вона вже розповідала. За словами Тіна, ця річ має для неї дуже велике значення, адже належала близькій людині і вона одягає його, коли сумує. Шанувальники одразу здогадалися, що цю річ носив покійний чоловік артистки Євген Огір. 

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Дата публікації
Перегляди
1258
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