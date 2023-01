Тіна Кароль у день свого 38-річчя показалася у светрі та колготах з написом "ЗСУ"

Сьогодні, 25 січня, день народження святкує українська співачка Тіна Кароль.

Зірці виповнилося 38 років. З цієї нагоди Кароль разом з українським брендом One by One представила свою першу колекцію одягу, яку розробляла пів року.

Мета артистки – зібрати гроші для українських захисниць. Кошти, отриманi від продажу колекції Tina Karol x One by One, буде передано на закупку термоодягу для жінок, які служать в ЗСУ.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

До лінійки увійшли трикотажні костюми та сукні, кардигани, на яких зображено принт із абревіатури ЗСУ, а також трендові балаклави, джинсова максіспідниця та багато іншого. Присутня в колекції й справжня фешнвізитівка від Тіни - жіночі колготи, з принтом "ЗСУ".

"У свій день народження найголовнішим подарунком було б для мене зробити велике, щире діло для наших захисниць у ЗСУ. Тож, купуючи собі у подарунок будь-яку річ з колекції - ви робите можливим закупівлю спец речей на фронт для наших захисниць. Боронимо країну та боронимо один одного разом! Ми українці різні, але за цей важкий рік стали єдиним цілим, дихаємо в унісон, згуртовано йдемо до цілей, і творимо одну історію разом", - говорить Тіна Кароль.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль зізналася, що її благодійний фонд у співпраці з головою Rakuten Group та месенджера Viber Міккі Мікітані передав Україні 500 генераторів. Всі прилади вже доставлені до відповідних українських міст, енергосистема яких найбільше постраждала від російських обстрілів.

