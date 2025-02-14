Тіна Кароль у День закоханих зачарувала дуетом із SadSvit і довела до мурах містичним кліпом

Сьогодні, 14 лютого, у День закоханих артисти Тіна Кароль та SadSvit запрем'єрили спільний трек "МИ".

Створювати хіт зірка взялася з молодим виконавцем, який набирає обертів в українському шоубізнесі. Український інді-поп та постпанк виконавець SadSvit випустив альбоми "Cassette", "Цвіт магнолії" та "Неонова мрія", де поєднав ніжну меланхолію з глибокими сенсами.

Тіна Кароль і SadSvit / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Поки його музика набирає мільйонні прослуховування, Тіна Кароль також висловила свою прихильність та розкрила зміст їхнього дуету:

"SadSvit – дійсно нове відкриття та натхнення української музики. Хочу, щоб його творчість закарбувалася в пісенності України, як особливе явище. Наш дует, як антиутопія: поки жива любов – жива планета", - зазначила співачка.

Своєю чергою, SadSvit зазначає, що ця пісня для кожного стане приводом для роздумів:

"Пісня "МИ" – не просто музична композиція, а ціла симфонія, що нагадує: навіть якщо весь світ зникне, залишається "ми". І кожен слухач знаходить у цьому "ми" щось своє – щось, що резонує з його душею", – говорить SadSvit.

Разом із релізом пісні на всіх стрімінгових платформах відбулася прем'єра кліпу на YouTube. Живі записи скрипок і гітар додають треку автентичності та глибини, створюючи неповторний звуковий ландшафт. У кліпі використано техніку ціанотипії – складний аналоговий процес, що дозволяє буквально відчути кожен кадр.

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