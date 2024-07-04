Тіна Кароль у емоційному дуеті заспівала про сум з відомим артистом і просто підкорила Мережу

Українська співачка Тіна Кароль просто підкорила проникливим дуетом зі співаком Shumei.

Артисти випустили другу спільну композицію, що отримала назву "Дзвони". Цього разу натхненником треку став Shumei. Як зізнався артист, пісня створилася абсолютно випадково, дует із Тіною Кароль теж зародився спонтанно.

Тіна Кароль та Shumei / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

До речі, романтична балада "Дзвони", що розповідає про сум одне за одним, повністю виконана живим складом музикантів, що надає композиції відчуття виступу, як на концерті.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Пісня "Дзвони" з'явилася абсолютно випадково, і ми спонтанно вирішили створити другий дует. У цьому релізі всі інструменти звучать наживо, а наші вокали були записані з першої спроби. Спонтанність, невимушеність та простота - це все, чого ми хотіли досягнути", - поділився музикант.

Артисти також вже й встигли випустити кліп на пісню "Дзвони", режисеркою якого стала Ната Курган. Відео занурює глядачів за лаштунки запису зіркового дуету: емоційний вокал Тіни та унікальне тембральне забарвлення Shumei зачаровують серця слухачів, як епічний фільм, до якого хочеться повертатися знову і знову.

Тіна Кароль та Shumei / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Ідея створити другий дует належить Олегу (справжнє ім'я Shumei - прим. ред.). Він є автором цієї пісні. Мене зачарували романтика та мелодійність треку. Співати з Олегом - це справжнє задоволення, адже він один із найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом", - прокоментувала спільний трек артистка.

Тіна Кароль / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва тішила фанів новим треком. Виконавиця випустила пісню "Хартбіт" та кліп на неї, в якому влаштувала пристрасні танці з відомим танцівником.

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