Тіна Кароль у грайливій сукенці виступила перед бійцями ЗСУ

Співачка Тіна Кароль повернулася до України й одразу вирушила на передову до наших бійців.
Тіна Кароль, яка активно давала благодійні концерти у Європі, повернулася до України.
Після повернення на батьківщину артистка вирушила до наших захисників і виступила перед бійцями ЗСУ. Для такого особливого концерту Кароль обрала грайливу довгу сукню від українського бренду OL'GA BILAN ніжно-бузкового кольору у квітковий принт.
Кадрами з концерту Кароль поділилася у своєму Instagram. Зірка запостила декілька фото і відео, на яких виконує свої найвідоміші пісні. Зокрема композицію "Закрили твої очі" Тіна присвятила загиблим українським військовим, які поклали свої життя за нашу свободу.
"Ви герої! Ще раз вам мої оплески, мій уклін вам! Респект. Є пісня, яку я присвячую тим, кого немає і завжди ми будемо пам'ятати тих, кого немає. Тих, хто віддав своє серце, свою душу, своє життя. Ці люди, вони завжди будуть нас обігрівати і вести за собою. Герої не вмирають, ніколи!" – сказала, перш ніж почати співати, Тіна.
@tinakarol #тінакароль ♬ оригінальний звук - Тіна Кароль
Нагадаємо, що раніше українська виконавиця Тіна Кароль долучилася до унікального перформансу, у якому постала у вигляді 4D-голограми. Артистка у сукні шоколадного кольору у вигляді цифрової голограми виконала гімн України.
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