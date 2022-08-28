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Тіна Кароль у грайливій сукенці виступила перед бійцями ЗСУ

Тіна Кароль у грайливій сукенці виступила перед бійцями ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
2 хв
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Тіна Кароль у грайливій сукенці виступила перед бійцями ЗСУ

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль повернулася до України й одразу вирушила на передову до наших бійців.

Тіна Кароль, яка активно давала благодійні концерти у Європі, повернулася до України.

Після повернення на батьківщину артистка вирушила до наших захисників і виступила перед бійцями ЗСУ. Для такого особливого концерту Кароль обрала грайливу довгу сукню від українського бренду OL'GA BILAN ніжно-бузкового кольору у квітковий принт.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кадрами з концерту Кароль поділилася у своєму Instagram. Зірка запостила декілька фото і відео, на яких виконує свої найвідоміші пісні. Зокрема композицію "Закрили твої очі" Тіна присвятила загиблим українським військовим, які поклали свої життя за нашу свободу.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Ви герої! Ще раз вам мої оплески, мій уклін вам! Респект. Є пісня, яку я присвячую тим, кого немає і завжди ми будемо пам'ятати тих, кого немає. Тих, хто віддав своє серце, свою душу, своє життя. Ці люди, вони завжди будуть нас обігрівати і вести за собою. Герої не вмирають, ніколи!" – сказала, перш ніж почати співати, Тіна.

@tinakarol #тінакароль ♬ оригінальний звук - Тіна Кароль

Нагадаємо, що раніше українська виконавиця Тіна Кароль долучилася до унікального перформансу, у якому постала у вигляді 4D-голограми. Артистка у сукні шоколадного кольору у вигляді цифрової голограми виконала гімн України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
12к
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