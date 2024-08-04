Тіна Кароль у камуфляжі показала, як проходить військове навчання: "Недоспані ночі"

Українська співачка Тіна Кароль продовжила курс військової підготовки "Резервіст" з ветеранами "Азову".

Так, у своєму фотоблогу співачка розповіла, що проводить у таборі вже другий день. Разом з іншими жінками-ученицями вони активно тренуються на полігоні. Зокрема, щоранку бігають, вчаться правильно поводитися з тренованими собаками і готують їсти у польових умовах. Тіна також показалася у камуфляжі, шоломі й рушницею в руках.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Як відомо, раніше Тіна Кароль наголошувала, що хоче бути корисною у разі надзвичайних ситуаціях під час війни, тому без вагань приступила до навчання базової військової підготовки й поліпшила навички бойової готовності. Раніше зірка обирала для себе програму тактичної медицини за протоколом ASM MARCH. І ділилася з прихильниками відео, як навчається стрільбі, першій домедичній допомозі й іншим корисним речам на полігоні.

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки із ветеранами Азову

Нагадаємо, нещодавно ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька поїхала на фронт. Зокрема, знаменитість показалася на Донеччині, де служить її коханий і зізналася, що привезла його бригаді у гарячу точку.

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