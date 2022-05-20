Тіна Кароль у Каннах у сукні-вишиванці виступила на благодійному вечорі "Золотого глобусу"

Тіна Кароль у Каннах у сукні-вишиванці виступила на благодійному вечорі "Золотого глобусу"

19 травня на 75-му Каннському кінофестивалі за участі Тіни Кароль відбувся благодійний вечір на підтримку кіноіндустрії України.

Спеціальним гостем благодійного вечора "Золотого глобусу" стала Тіна Кароль, співачка виконала свій хіт "Намалюю тобі зорі".

"Війна - це не блокбастер, це зухвале свавілля, на меті якого знищення нації. Але завдяки мужності українського народу, потужній українській армії, підтримці усього світу загалом та кожної людини окремо - Україна переможе та стане найпотужнішою країною Європи", - сказала Тіна Кароль після свого виступу.

В рамках вечора зібрали кошти до фонду ICFR на підтримку українських кінематографістів, а також до фонду DOCU DAYS UA на підтримку кіноспільноти України.

"Із 75-м Каннським кінофестивалем та майбутнім 80-м "Золотим глобусом" ми маємо честь підтримати кіноспільноту України. Нашими загальними зусиллями ми маємо на меті надіслати потужний меседж світовій індустрії кіно та ЗМІ, щоб вони продовжували об'єднуватися навколо України та продовжували робити свій внесок у будь-який спосіб зберегти Україну вільною та демократичною", – сказала Гелен Гене, президент HFPA, яка проводить щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус".

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