Тіна Кароль у колготах зі стрілками та в самому лише піджаку знялася у відвертій фотосесії

Українська співачка Тіна Кароль не збавляє обертів у творчому житті.
Не так давно Тіна Кароль випустила кліп на трек "Вільні. Нескорені", а тепер виконавиця підготувала фанам ще один сюрприз.
Артистка представила англомовну версію свого хіта "Скандал" і новий альбом.
До нього зірка знялася у зухвалій фотосесії. На сторінці в Instagram Кароль поділилася серією чорно-білих знімків, зроблених у студії.
На фото Тіна позує, сидячи на стільці, у колготах зі стрілками, топі та в подовженому піджаку. Ефектний образ артистки завершують туфлі-човники. " Нарешті вийшов альбом. Ви можете послухати його на всіх стрімінгових платформах. Чекаю на ваші відгуки. Дякую моєму генію та другу Аркадію Александрову за написання разом того, що ми любимо", - підписала Тіна англійською кадри.
Своєю чергою, шанувальники висловили захоплення луком Кароль і сподівання почути "Скандал" і українською: "неперевершена", "як можна бути такою гарною", "які ніжки", "ми дуже чекали на новий альбом".
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль дала своє перше від початку повномасштабної війни інтерв'ю і поспілкувалася з журналістами "Голосу Америки". Зокрема, артистка зізналася, що робитиме зі своїми російськомовними піснями.
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