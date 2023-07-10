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Тіна Кароль у коротенькому топі та обтислих штанях повигиналася на камеру

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1044
Час на прочитання
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Тіна Кароль у коротенькому топі та обтислих штанях повигиналася на камеру

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зірка знялася в новій фотосесії.

Співачка Тіна Кароль вкотре захопила шанувальників своїм бездоганним зовнішнім виглядом. 

 У своєму блозі в Instagram артистка похизувалася чорно-білими кадрами з нової фотосесії. На одному з фото Тіна позувала стоячи, а на інших - показала звабливі вигини, сидячі на стільці.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Для фотосесії Кароль обрала коротенький топ та обтислі штани зі штрипками. Елегантності образі співачки додали чорні рукавички та туфлі на низьких підборах. 

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"В якому місті, на концерті, я побачу тебе у серпні?", - підписала фото Кароль.

Шанувальники у коментарях не лише написали, чи планують відвідати концерти улюбленої артистки, а й засипали її компліментами: "Жіночність та сексуальність в одному флаконі", "Красуня", "Яка струнка та гарна", "Ти - просто вогонь". 

До речі, нещодавно Тіна Кароль поділилася рідкісним фото зі своїм 14-рінчим сином від Євгена Огіра та мамою.

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Дата публікації
Перегляди
1044
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