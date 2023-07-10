Тіна Кароль у коротенькому топі та обтислих штанях повигиналася на камеру

Зірка знялася в новій фотосесії.
Співачка Тіна Кароль вкотре захопила шанувальників своїм бездоганним зовнішнім виглядом.
У своєму блозі в Instagram артистка похизувалася чорно-білими кадрами з нової фотосесії. На одному з фото Тіна позувала стоячи, а на інших - показала звабливі вигини, сидячі на стільці.
Для фотосесії Кароль обрала коротенький топ та обтислі штани зі штрипками. Елегантності образі співачки додали чорні рукавички та туфлі на низьких підборах.
"В якому місті, на концерті, я побачу тебе у серпні?", - підписала фото Кароль.
Шанувальники у коментарях не лише написали, чи планують відвідати концерти улюбленої артистки, а й засипали її компліментами: "Жіночність та сексуальність в одному флаконі", "Красуня", "Яка струнка та гарна", "Ти - просто вогонь".
До речі, нещодавно Тіна Кароль поділилася рідкісним фото зі своїм 14-рінчим сином від Євгена Огіра та мамою.
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