Тіна Кароль у короткому топі та брюках показала зухвалий образ у новій фотосесії

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників відео з нової фотосесії.

Для знімань виконавиця приміряла стильний образ у сірих кольорах. Тіна була одягнута у стильні брюки з широкими штанинами, а також у короткий топ, який підкреслив її бюст та струнку талію. Свій образ співачка доповнила яскравим макіяжем.

Виконавиця поділилася кадрами з бекстейджу у своїх соціальних мережах. А у якості супроводу відео додала нашумілий трек співачки Майлі Сайрус "Flowers" про сильну та незалежну жінку.

Шанувальникам дуже сподобався дещо зухвалий образ Кароль. Фани помітили, що від Тіни йде потужна жіноча енергія та заявили, що з нетерпінням будуть чекати на фото.

Це підпал!

Неймовірна красуня!

Яка сильне енергетика йде від неї!

Скоріше б побачити світлини з цієї фотосесії.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала свою фігуру без фотошопу та розсекретила свою справжню вагу.

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