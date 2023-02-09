Тіна Кароль у мереживній сукні-льолі на бретельках зачарувала жіночним образом

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками своїми новими пікантними фото.

У своєму Telegram-каналі зірка розмістила серію знімків та коротке відео, на яких постає у спокусливому образі. Артистка приміряла чорну сукню-льолю з мереживом, яку доповнила довгим білим піджаком та високими чорними чобітками.

Кадри Кароль грайливо підписала: "Стерся улюблений чохол на телефон. Малюнок фанТіни". До речі, на чохлі Тіна зображена зі своїм сином Веніаміном.

Окрім світлин, співачка також показала фрагмент зі свого щоденника і, зокрема, розповіла про те, чи ризикована вона людина:

"Здавалося б, вже давно все знаєш – і процеси, і всі ризики, і підводні течії, і щиро знаєш, що твоє цінне. А потім раптом новий виклик … І такий, ну що… Стрибаю в нове ? Чи ні! Я завжди за, в цьому проблема! Я про ризик в усьому!" – зізналася артистка.

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль поділилася ніжним селфі, на якому усміхається. Артистка зробила фото у сонячний день, що додало йому ще більшої романтичості.

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