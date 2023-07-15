Тіна Кароль у мереживному боді з глибоким декольте захопила спокусливими фото

Українська співачка Тіна Кароль знову привернула увагу шанувальників своєю жіночністю.

У сторіз в Instgaram виконавиця поділилася добіркою з нової фотосесії. Для знімань Тіна обрала чорний боді з тонкого мережива, який підкреслив пишний бюст артистки, та джинси зі середньою посадкою.

На чорно-білих світлинах гарна Кароль показала спокусливий та впевнений погляд. Артистка позувала у гримерці, поки перукар поправляв її розкішні біляві локони. Кадри з фотосесії співачка залишила без підпису.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Цими ж світлинами Тіна поділилася у новій соцмережі Threads та встигла назбирати компліментів від фанів: "Неймовірна жінка", "Крутий лук", "Жіноча енергетика просто зашкалює", "Ходячий секс".

До речі, раніше шанувальники вже бачили Тіну в цьому топі. Не так давно виконавиця поділилася фото зі студії звукозапису, в якому інтегрувала напівпрозору кофтинку у більш повсякденний образ.

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