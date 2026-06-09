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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1105
Час на прочитання
1 хв

Тіна Кароль у міні з глибоким декольте похизувалася своїм щедрим урожаєм у заміському маєтку

Артистка любить займатися садівництвом і вже показала перші результати своєї роботи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль похизувалася своїм щедрим урожаєм.

Так, на початку червня у саду знаменитості вже достигли черешні та полуниця. Тож виконавиця вирушила збирати ягоди та поділилася атмосферними світлинами з прихильниками в Instagram. На кадрах Тіна показалася просто серед дерев із ягодами у руках. Для прогулянки садом співачка обрала обтислий образ і постала перед камерою без краплі макіяжу.

«Садівниця», — лаконічно підписала фото зірка.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Згодом Кароль змінила вбрання на ще більш спокусливе та перемістилася на кухню свого заміського маєтку. Там артистка вже попозувала в яскравій червоній мінісукні з глибоким декольте і квітковим принтом, демонструючи зібрані ягоди у тарілці. На серії світлин виконавиця показала врожай і свою фігуру з різних ракурсів, а також інтер’єр кухні.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Своєю чергою шанувальники у коментарях захоплювалися як урожаєм, так і зовнішнім виглядом артистки.

  • Дуже гарна

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Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров так само показався на грядках і похизувався урожаєм великої полуниці. Артист розкрив сорт ягоди і поділився враженнями від смаку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1105
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