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Тіна Кароль у міні з глибоким декольте похизувалася своїм щедрим урожаєм у заміському маєтку
Артистка любить займатися садівництвом і вже показала перші результати своєї роботи.
Українська співачка Тіна Кароль похизувалася своїм щедрим урожаєм.
Так, на початку червня у саду знаменитості вже достигли черешні та полуниця. Тож виконавиця вирушила збирати ягоди та поділилася атмосферними світлинами з прихильниками в Instagram. На кадрах Тіна показалася просто серед дерев із ягодами у руках. Для прогулянки садом співачка обрала обтислий образ і постала перед камерою без краплі макіяжу.
«Садівниця», — лаконічно підписала фото зірка.
Згодом Кароль змінила вбрання на ще більш спокусливе та перемістилася на кухню свого заміського маєтку. Там артистка вже попозувала в яскравій червоній мінісукні з глибоким декольте і квітковим принтом, демонструючи зібрані ягоди у тарілці. На серії світлин виконавиця показала врожай і свою фігуру з різних ракурсів, а також інтер’єр кухні.
Своєю чергою шанувальники у коментарях захоплювалися як урожаєм, так і зовнішнім виглядом артистки.
Дуже гарна
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Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров так само показався на грядках і похизувався урожаєм великої полуниці. Артист розкрив сорт ягоди і поділився враженнями від смаку.