Тіна Кароль у напівпрозорому боді та пальті станцювала у новому кліпі, знятому в Україні

Українська співачка Тіна Кароль випустила свій перший від початку повномасштабного вторгнення сингл під назвою "Вільні. Нескорені".

Сьогодні, 16 вересня, Тіна Кароль запрем'єрила свою першу від початку повномасштабної війни пісню "Вільні. Нескорені". Виконавиця одразу випустила й загадковий кліп на композицію.

Автором треку виступили Тіна Кароль у співавторстві з Аркадієм Олександровим – тим самим, який доклав руку до написання альбому Кароль "Красиво".

Режисерками яскравого відео на трек стали Ксенія Каргіна та Єлизавета Клюзко.

У відео Тіна з'являється у декількох ефектних образах від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, які були розроблені спеціально для відео.

"Пісня "Вільні. Нескорені" підіймає ідею звільнення від нав'язаних стереотипів минулого. Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги. Ця пісня, як мантра спротиву, нерв нескореності, символ неминучих змін!" – прокоментувала прем'єру Тіна Кароль.

Зазначимо, що знімання кліпу на пісню "Вільні. Нескорені" відбувалися у Кварцовому кар'єрі Харківської області. Це були одні з найскладніших знімань співачки, адже через природні особливості в кар'єрі панує нестерпний холод. Через сипучі піски там також досить небезпечно. Переміщатися кар’єром було можливо виключно завдяки суперкару Atlas. Цей всюдихід, зроблений в Україні, відомий на весь світ. Кадри с таким автомобілем привнесли у кліп хижості. Образи ж самої Кароль водночас жіночні та футуристичні.

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