Тіна Кароль у новому кліпі кліпі посвітила обручкою на руці та заговорила про заручини

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль у новому кліпі посвітила обручкою на руці та заговорила про заручини.

Так, виконавиця представила відеороботу на пісню "Небесами". Сама ж композиція вже встигла завоювати прихильність серед фанів артистки. Трек став феноменом у соцмережах та перетворився на повноцінний романтичний маркер любовних історій.

Лише у Tik Tok користувачі створили понад 10 тисяч відео під звук пісні — від зізнань у коханні до весільних моментів. А тепер фани Тіни Кароль можуть побачити її власне відео під композицію.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Так, виконавиця презентувала кліп. У центрі сюжету — Тіна Кароль, яка записує персональне відеопослання на камеру. Артистка фільмувала свої почуття напередодні важливого особистого рішення, яке переживає кожна закохана дівчина. Зокрема, лірична героїня Тіни Кароль помріяла про заручини та посвітила обручкою на руці.

Режисеркою кліпу "Небесами" стала Ната Курган — авторка попередніх відеоробіт Тіни Кароль, зокрема "Відчиняю", "Балкони", "Людині потрібна людина".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вже хизувалась обручкою на безіменному пальці. Тоді одні прихильники артисти підозрювали весілля, а інші вважали, що це натяк на новий кліп. Врешті, останні все ж таки виявилися правими.