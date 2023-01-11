Тіна Кароль у пальті на голе тіло показала, як у Києві без світла знімалася

Артистка поділилася кадрами з нещодавніх знімань, які проводила у столиці України.

Українська співачка Тіна Кароль потішила своїх шанувальників світлинами із нещодавньої фотосесії, які відбувалися у Києві.

Так, у своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася фото і відео зі свіжих знімань. На кадрах Тіна постає у доволі сміливому образі – Кароль зображена у пальті синього кольору, яке приміряла на голе тіло. Образ зірки доповнила зачіска з ефектом мокрого волосся, вишуканий макіяж та масивна золотиста прикраса на шиї.

Цікаво, що протягом знімань Тіна була у білих капцях, та їх на світлинах не видно. Певно, так артистці було зручніше позувати.

Як розповіла Кароль, під час цих знімань у студії зникло світло: "Обожнюю знімання в Києві. Навіть якщо немає світла, ми знаходимо ресурси для створення краси, натхнення та креативу. Просто тому, що українці, просто тому, що вільні у світогляді", - підписала кадри Кароль.

Нагадаємо, що у Новий рік 31 грудня Тіна Кароль виступила у Берліні біля Бранденбурзьких воріт на головному новорічному концерті. Артистка заспівала разом з культовим німецьким гуртом Alphaville їхню легендарну композицію Forever young.

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