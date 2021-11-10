Тіна Кароль у пальті на голе тіло та в обтислій сукні позувала з дивних ракурсів

Артистка прорекламувала власну лінію колготок.
Українська співачка Тіна Кароль не припиняє дивувати шанувальників.
Паралельно з тим, як виконавиця прибула до Казахстану для промо підтримки свого нового альбому "Двойной рай", вона встигла й власну лінію колготок прорекламувати.
Так, на фан-сторінці Кароль в Instagram з'явилися знімки, на яких виконавиця позує у чорному блискучому пальті на голе тіло, а також в обтислій чорній сукні. В обох вбраннях на ногах Тіни одягнені колготки з написом на них з назвою пісні зірки – "Скандал".
Разом з тим Кароль анонсувала згодом нову лінійку колгот з новим написом і запропонувала шанувальникам вгадати, про який напис йдеться. Всі зійшлися на думці, що це буде назва композиції "Двойной рай".
До речі, альбом "Двойной рай" — це вже третя платівка за рік та одинадцята у дискографії співачки. Кліп "Двойной рай" від дня прем'єри зібрав уже понад три мільйони переглядів.
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