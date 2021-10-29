Тіна Кароль у прозорій сукні зачарувала образом культової кіногероїні 2000-х

Зірка випустила мініальбом "Двойной рай".

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий альбом під назвою "Двойной рай".

Це вже третя платівка артистки за рік і 11 у її дискографії. Кліп на заголовну пісню альбому "Двойной рай", прем'єра якого відбулася вчора на YouTube, менше ніж за добу зібрала рекордні півтора мільйона переглядів.

Тіна Кароль для Vogue / vogue.ua

Ця платівка, як і попередня під назвою "Красиво", була написала Кароль у співавторстві з Аркадєм Александровим.

"Двойной рай" втілює в собі ритм романтичної лірики, еволюцію від звучання монолітних балад до сучасного трактування взаємин закоханих пар", – розповів Аркадій Александров.

Тіна Кароль для Vogue / vogue.ua

На підтримку нового альбому Тіна Кароль знялася у фотосесії для VOGUE в образі з однойменного кліпу. Артистка розповіла про те, як створювався альбом та новий образ.

Тіна Кароль для Vogue / vogue.ua

"Я пропадаю в студії цілодобово безперервно – і ось результат: три альбоми за рік. "Двойной рай" – дуже вокальний альбом: це естетика повільних треків 2000-х. Я давно не почувалася такою сексуальною, спокусливою, як у цих піснях. Так, я була різною – сміливою та рішучою, меланхолійною та сумною, але настільки сексуальною та мелодійною – ніколи. Я дуже тішуся цим трекам", - поділилася Тіна.

Тіна Кароль для Vogue / vogue.ua

Платівка "Двойной рай" надихнула артистку на експерименти – співачка освітлила волосся та постригла чубок.

Тіна Кароль для Vogue / vogue.ua

"Ми з командою довго розмірковували про те, який вигляд має героїня нового альбому, яка вона. У результаті дійшли образу героїні фільму "Її звали Нікіта", а потім зрозуміли, що мені потрібен чубчик, який надає образу загадковості та різкості", - пояснила співачка.

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