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Тіна Кароль у прямому ефірі послала росіян слідом за кораблем: "Йдіть на х*й"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
941
Час на прочитання
2 хв
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Тіна Кароль у прямому ефірі послала росіян слідом за кораблем: "Йдіть на х*й"

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Виконавицю обурила реакція росіян на її відео.

Українська співачка Тіна Кароль днями вийшла у прямий ефір в своїх соцмережах, де показала реабілітацію пораненого українського військового.

У відео наш захисник, після важкого поранення у бою, вчиться заново ходити з протезом.

У цей момент російські підписники зірки стали надсилати їй реакції у вигляді емоджі російського прапору. Артистку це настільки обурило, що вона у непритаманній їй лексиці, послала їх слідом за російським кораблем. "Всі, хто пишуть отам свої прапори російські – йдіть на х*й", - емоційно сказала співачка.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

@fan_tinakarol_ #тинакароль #Кароль #путинхуйло⚫ #tinakarol #рекомендации ♬ оригінальний звук - fantina_karol_

Своєю чергою, українці були здивовані, але, водночас, відчули гордість за свою кумирку: "Коротко і по факту. Не дарма вона ікона нашого шоубізу", "сказала як відрізала", "оце я розумію позиція, респект!", "нічого собі, Тіна вміє матюкатися".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила, як її благодійний фонд під час війни допомагає Україні. Фонд співачки оприлюднив суспільний звіт за 2022 рік, згідно з яким  надано допомогу онко лікарням у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Мукачеві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі на загальну суму понад 1,5 млн гривень.

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Дата публікації
Перегляди
941
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