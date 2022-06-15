Тіна Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила фото з їхнього весілля: "Ми вічність"

Тіна Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила фото з їхнього весілля: "Ми вічність"

Співачка Тіна Кароль розчулила фанатів особистим фото.

Так, 15 червня зірка відсвяткувала б 14 річницю шлюбу зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Огіром, який помер 2013 року. Життя коханого забрав рак шлунку.

В Instagram-stories артистка опублікувала щемливий знімок з їхнього весілля. На фото Кароль разом з чоловіком показують свої обручки.

"Ми вічність… Знаю, що ти дивишся", - підписала фото Тіна Кароль.

Тіна Кароль з покійним чоловіком / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, Тіна Кароль та Євген Огір одружилися 2008 року. За кілька місяців співачка народила чоловікові первістка Веніаміна. Пізніше у Євгена діагностували рак шлунку. 28 квітня 2013 року чоловік Тіни Кароль помер. Його не стало на 33 році життя.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль поділилася архівним фото зі своєю сім'єю. Зірка розмістила рідкісну світлину, на якій ще дитиною позувала із батьками та старшим братом Станіславом.

Читайте також: