Тіна Кароль у річницю шлюбу з покійним чоловіком розчулила відео з їхніми обручками

15 червня співачка та Євген Огір відсвяткували б 13 річницю шлюбу.

Співачка Тіна Кароль розчулила фанатів особистим відео.

Так, 15 червня, зірка відсвяткувала б 13 річницю шлюбу зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Огіром, який помер 2013 року. Життя коханого забрав рак шлунку. В Instagram-stories артистка опублікувала щемливий ролик, на якому постала із їхніми обручками на шиї. Відео також поділився офіційний фанклуб виконавиці.

"Ми разом в небі й на землі", – написала зірка.

Зворушені користувачі зазначили в коментарях, що це приклад справжнього кохання.

Неймовірна жінка, яка заслуговує всього лише найкращого. Будь щаслива! Попри все

Приклад справжнього кохання, яке навіть смерть не в силах затьмарити... Це назавжди

І в голові одразу "Выше облаков, мы с тобой начнем сначала..."

Нагадаємо, Тіна Кароль та Євген Огір одружилися 2008 року. За кілька місяців співачка народила чоловікові первістка Веніаміна. Пізніше у Євгена діагностували рак шлунку. 28 квітня 2013 року чоловік Тіни Кароль помер. Його не стало на 33 році життя.

Нещодавно зірка показала талісман, який носить із собою на згадку про покійного чоловіка. Також артистка показала, що носить у своїй сумочці.

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