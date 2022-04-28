Тіна Кароль у річницю смерті чоловіка показала його архівне фото з крихітним сином

Тіна Кароль у річницю смерті чоловіка показала його архівне фото з крихітним сином

Українська співачка Тіна Кароль сьогодні, 28 квітня, у річницю смерті свого чоловіка Євгена Огіра, звернулася до нього.

Щороку артистка присвячує коханому окреме сторіс. Цьогоріч у своєму Instagram Кароль запостила архівний знімок, на якому зображена разом з Євгеном, який тримає на руках їхнього новонародженого сина Веніаміна.

"Я прийняла цей світ. Захистила сина. Все, як ти просив. Не загоїться рана. Пробач", - прокоментувала фотографію Тіна.

instagram.com/tina_karol

Як відомо, 2013 року чоловік та продюсер співачки Тіни Кароль Євген Огір помер після тривалої боротьби з раком шлунку. 28 квітня 2022 року виповнюється дев'ять років, як чоловік пішов з життя. У Тіни є син від Євгена, Веніамін Огір, якому вже 13 років. Хлопчик живе та навчається у Великій Британії.

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