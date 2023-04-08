Тіна Кароль у шкіряному костюмі з корсетом захопила появою на телебаченні в Молдові

Українська співачка Тіна Кароль приїхала до Молдови, де 8 квітня в неї має бути концерт.

Перед концертом виконавиця завітала на місцеве телебачення та радіо, де мала декілька інтерв'ю. З журналістами артистка поспілкувалася про війну в Україні, щоб у Молдові також знали правду про злочини РФ.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На ТБ Кароль з'явилася у стильному образі від українського бренду. Для цього Тіна обрала сріблястий шкіряний костюм, який складався з жакету, вільних штанів та корсету, які вдало підкреслив принади зірки. У ефірі співачка доповнила свій лук бежевими туфлями-човниками, а потім перевзулася у зручні білі кросівки.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зараз у співачки дуже активний гастрольний графік. Наприклад, нещодавно Кароль заспівала разом зі співачкою Юлією Саніною на концерті гурту The Hardkiss у Лос-Анджелесі.

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