Тіна Кароль у шубці на оголене тіло показала, як 39-річчя відсвяткувала

Артистка у свій день народження поринула в творчість.

Українська співачка Тіна Кароль у свій день народження, який відсвяткувала 25 січня, зробила декілька подарунків прихильникам.

У день свого 39-річчя артистка випустила ліричну композицію "Троянди" і кліп до неї, у якому постала у вишуканій чорній сукні. Та на цьому сюрпризи не закінчилися.

Так, на сторінці в Instagram Кароль у свій день народження розмістила серію світлин, на яких позує у невагомому образі. На атмосферних чорно-білих кадрах виконавиця постає у білосніжній шубі. Звабливості луку Тіни додав вечірній макіяж з виразними стрілками та розпущене волосся.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Під цими фотографіями Кароль подякувала фанам за привітання і закликала завжди триматися свого шляху і не звертати з нього:

"Кожен обирає свій шлях. Ніколи не йдіть проти свого серця. Успіх настане, бо ви унікальні, не потрібно підлаштовуватись під стандарти та тренди. Шукайте свою особистість та особливість. Дякую всім за привітання", - написала під фото Тіна.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала як разом з 15-річним сином відпочила у Карпатах. Окрім того зіркова мама потішила фанів дуетним виконанням колядки разом з сином.

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