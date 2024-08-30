Тіна Кароль у спокусливому образі підкорила фанів новим треком: "Таку Тіну ще не бачив ніхто"

Українська співачка Тіна Кароль презентує свою нову пісню "Відчиняю".

Ця композиція є першою і центральною у майбутньому альбомі співачки "Лірика". До нього увійдуть 8 треків і почути їх всі можна буде 19 вересня. Тим часом сповнений жіночої енергії та магнетизму сингл "Відчиняю" вже набирає обертів і сповіщає про новий творчий етап виконавці.

У кліпі Тіна постає меланхолійною та яскравою. Зірка поєднала танцювальний драйв та сенс нової пісні. До того ж вразила своєю неперевершеною фізичною формою у спокусливому комбінезоні. За словами хореографа Кості Гордієнка, виконавицю під час своєрідної імпровізації просто не впізнати.

"Ми разом з Тіною вирішили не ставити хореографію для кліпу, а піти по зовсім іншому шляху – шляху імпровізації. Я лише трішки направляв і на моїх очах відкривалася нова Тіна, з новою пластикою, рухами. Таку Тіну ще не бачив ніхто, вона настільки легко імпровізує, легко віднаходить в собі нове", - коментує постановник нову роботу співачки.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль похизувалася своїм спортивним рекордом.

Читайте також: