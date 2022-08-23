Тіна Кароль у сукні шоколадного кольору у вигляді цифрової голограми виконала гімн України

Гімн України у виконанні співачки Тіни Кароль відтепер можна почути і побачити будь-де.

Українська виконавиця Тіна Кароль долучилася до унікального перформансу, у якому постала у вигляді 4D-голограми.

Як розповіла співачка у своєму Instagram, тепер українці зможуть на власні очі побачити, як вона виконує державний гімн за допомогою доповненої реальності. Все, що для цього потрібно - перейти за посиланням або скопіювати спеціальний QR-код.

Крім того, користувачі зможуть самостійно керувати голограмою із зображенням Кароль і поширювати власні відео у Мережі.

"Завдяки AR технологіям Гімн України звучатиме там, де оберуть самі українці та побратими нашої країни. Нехай музика та слова нашого Гімну, що символізують стійкість і незламність України, примножуються по всьому світу завдяки вашим публікаціям у соціальних мережах", - зазначила Тіна.

До речі, Тіна Кароль пішла на такий незвичайний екперимент, аби у кожному куточку світу міг лунати гімн України. Окрім того, цей запис не можна видалити, то це символічно показує, що українську історію не можна стерти.

"Безумовно, це була головна ідея, аби у всіх куточках світу українці, ті хто підтримують Україну, вся спільнота могла почути гімн України завжди і назавжди. Ця голограма - вона не зникне. І жодна історія переписуватися не буде", - розповіла знаменитість в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль подарувала квартиру родині хлопчика з Маріуполя. Співачка була вражена стійкістю маленького українця.

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