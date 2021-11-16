Тіна Кароль у сукні з пікантним декольте та синіх рукавичках виступила на "Танцях" у Грузії

Тіна Кароль у сукні з пікантним декольте та синіх рукавичках виступила на "Танцях" у Грузії

Артистка приголомшила силою свого голосу.

Українська співачка Тіна Кароль днями стала запрошеною гостею проєкту "Танці з зірками" у Грузії.

Виконавиця вирішила там заспівати один зі своїх хітів "Намалюю тобі зорі". Артистка вийшла на сцену у розкішній обтислій сукні білого кольору з пікантним вирізом в області декольте.

Ніжний образ зірка доповнила високими синіми рукавичками. Зі сцени грузинських "Танців" всім відомий трек пролунав у дещо незвичній манері. Кароль продемонструвала присутнім неймовірну силу свого голосу.

Судячи з бурхливих оплесків глядачів, їм виступ української знаменитості припав до смаку. Шанувальники ж Кароль не втрималися від компліментів: "Як завжди, неймовірно гарно", "богиня, еталон жіночої краси!".

Проте були й ті, хто не оцінив ані образ, ані виступ Тіни: "Іноді вбрання бувають невдалими", "дуже люблю її пісні, люблю, як виконавицю, але, іноді, як на мене, Тіна переграє з мелізмами, грою голосу і ритмом... І її музика втрачає логічний ланцюжок... Класичне виконання цієї пісні в її виконанні ніжніше. .. Більше торкнулося струн душі ...".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання