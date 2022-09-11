Тіна Кароль у сукні з відвертим декольте погуляла київським метро і здивувала пасажирів

Так, нещодавно Тіна Кароль приїздила до Києва, де влаштувала андеграунду фотосесію.

Локацією для знімань зірка обрала столичне метро. У своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася коротким відео з цих знімань.

У ролику Кароль постає у вишуканій довгій сукні чорного кольору з пікантним декольте. Образ доповнив піджак кольору кави з молоком та босоніжки на підборах.

За задумом фотографа, Тіна повільно прогулюється станцією, втім, якою саме – не вточнила. Під час знімань на станцію прибув потяг і артистка почала махати здивованим людям у вагоні, які не одразу зрозуміли, що перед ними стоїть Тіна Кароль.

"Занадто зворушливий день. Випала емоційно", - підписала відео Кароль.

Фанати Тіни у коментарях почали жалкувати, що в той момент вони не були у цьому вагоні: "Чому в том вагоні не я?", "прикольно комусь було. Їде собі в метро додому і тут така Тіна ручкою –привітик", "я б померла там від щастя".

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль прикрасила сторінки глянцю VOGUE. Японія. На фото виконавиця позувала у розкішному вбранні з колекції відомого українського бренду Lever Couture і похизувалася розкішною фігурою.

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